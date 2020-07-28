بلدية بقرصونا دعت لإنشاء لجان شبابية للعمل التطوعي

دعا رئيس بلدية بقرصونا ـ الضنية نشأت شندب، في بيان، “شباب وشابات البلدة إلى العمل التطوعي، بغرض التنظيم والإنضباط في مرافقها السياحية العامة، وتحديدا نبع القسام، جسر بقرصونا ـ نمرين ونبع السكر، بالإضافة إلى بعض الشوارع والأماكن التي تشهد ازدحاما، وذلك بسبب جائحة “كورونا” وتفاديا لانتشار الوباء.

وأوضح شندب أن “البلدية ترى، في هذا الظرف العصيب الذي يمر به الوطن، ضرورة إنشاء لجان شبابية لدعمها في هذه المجالات، من أجل أن تكون بقرصونا أفضل، وبهدف النهوض بها”.

وحث “شباب وشابات البلدة على التواصل مع البلدية من أجل هذه الغاية”.