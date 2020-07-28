بلدية بقرصونا دعت لإنشاء لجان شبابية للعمل التطوعي

كورونا
كورونا

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

دعا رئيس بلدية بقرصونا ـ الضنية نشأت شندب، في بيان، “شباب وشابات البلدة إلى العمل التطوعي، بغرض التنظيم والإنضباط في مرافقها السياحية العامة، وتحديدا نبع القسام، جسر بقرصونا ـ نمرين ونبع السكر، بالإضافة إلى بعض الشوارع والأماكن التي تشهد ازدحاما، وذلك بسبب جائحة “كورونا” وتفاديا لانتشار الوباء.

وأوضح شندب أن “البلدية ترى، في هذا الظرف العصيب الذي يمر به الوطن، ضرورة إنشاء لجان شبابية لدعمها في هذه المجالات، من أجل أن تكون بقرصونا أفضل، وبهدف النهوض بها”.

وحث “شباب وشابات البلدة على التواصل مع البلدية من أجل هذه الغاية”.

تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
شاهد أيضاً

كركي: 58 مليار ل.ل. سلفات مالية للمستشفيات والأطباء

يقوم بأعمال الصرافة في السوق السوداء بلا ترخيص في طرابلس

نقابة أصحاب الصناعات الغذائية: التحقيقات وحدها من شأنها إدانة المصنع أو تبرئته

تقرير : لبنان لا يحتاج إلى وقود إيران أو العراق لتوليد الكهرباء بل يحتاج قادة