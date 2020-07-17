بلدية بليدا لكل من خالط المرحوم علي محمد كايد غازي: التزموا الحجر الصحي المنزلي

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دعت بلدية بليدا كل من خالط الفقيد علي محمد كايد غازي الى التزام الحجر الصحي المنزلي.

وبعد تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا في البلدة، أصدرت البلدية بياناً جاء فيه: “انتقل الى رحمة الله تعالى المرحوم علي محمد كايد غازي.

وأضاف: “بعد إجراء فحص pcr للمرحوم تبين أن نتيجة الفحص ايجابية. وبناء عليه تطلب بلدية بليدا من كل من اختلط بالمرحوم وعائلته اختلاط مباشر تنفيذ الحجر الصحي المنزلي فورا والتواصل على احد الارقام التالية:

70936269 – 71676886 – 81634060”.