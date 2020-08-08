بلدية بيروت: أعمال البحث عن المفقودين في بقعة إنفجار مرفأ بيروت لا تزال مستمرة

بلدية بيروت
بلدية بيروت

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اعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت أن “أعمال البحث عن المفقودين في بقعة إنفجار مرفأ بيروت لا تزال مستمرة بوتيرة عالية على مدار الساعة ولن تتوقف.

ويقوم فوج اطفاء مدينة بيروت ومهندسي بلدية بيروت بمساعدة زملائهم اللبنانيين من أجهزة الإنقاذ الأخرى إضافة الى فرق الانقاذ الأجنبية العاملة وبالتعاون مع المسعفين والمنقذين الفرنسيين الذين لم يتوقفوا عن العمل منذ وصولهم”.

واشارت الى أن “عمليات البحث تتم بمهنية واحترافية عالية وقد تم الاستعانة بالكلاب البوليسية المؤهلة لعمليات البحث والانقاذ، وإن علميات البحث ستستمر على مدار ال24 ساعة دون أي توقف حتى إيجاد جميع المفقودين”.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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