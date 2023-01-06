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بلدية بيروت: إزالة مخالفات وتعديات على الأملاك العامة في شارع الحمراء

منذ 35 دقيقة
مبنى بلدية بيروت

مبنى بلدية بيروت

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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أنه بناءً للتوجيهات الصادرة عن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود واستكمالاً لحملة إزالة المخالفات والتعديات على الأملاك العامة في كافة شوارع مدينة بيروت، قامت دائرة السير التابعة لمصلحة الهندسة في بلدية بيروت بمؤازرة من فوج حرس مدينة بيروت بإزالة المخالفات والتعديات على الملك العام في منطقة الحمراء حيث تم إزالة كافة أشكال التعديات على الشوارع والأرصفة من عوائق ثابتة ومتحركة وعربات وبسطات عشوائية غير مرخصة منتشرة على طول شارع الحمراء الرئيسي تعرض بضائع وسلع وغيرها تمت مصادرتها لعدم قانونيتها و لضمان حرية تنقل المشاة  من دون عوائق.

كما يهيب المحافظ عبود بالمواطنين الكرام المبادرة فوراً الى إزالة التعديات على الأملاك العامة تجنباً لتغريم المخالفين منهم بالرسم والغرامة، مؤكداً أن حملة إزالة المخالفات لن تتوقف وستكون شاملة وغير موسمية في كل شوارع وأحياء مدينة بيروت تحقيقاً للصالح العام والحفاظ على المظهر الحضاري للعاصمة.

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