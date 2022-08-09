بلدية تمنع قطع الاشجار في المحميات

أعلنت بلدية ميمس في بيان، أنه “تنفيذا لقرار وزارة الزراعة القاضي بحماية الاحراج والمحميات الطبيعية وبالتعاون مع مخاتير البلدة والنشطاء البيئيين، يمنع قطع الاشجار من المحميات (الحمى ) منعا باتا تحت طائلة المسؤولية القانونية والملاحقة القضائية مع العلم أن الاحراج، باتت تحت المراقبة الدائمة من قبل الجهات المختصة لحين اعتماد الآلية المناسبة للتشحيل من قبل وزارة الزراعة والبلدية في اقرب وقت”.

ومع بداية موسم الصيف، تنشط الحرائق في الغابات والأحراج اللبنانية كما في كل عام، وتأتي على مساحات واسعة من البساط الأخضر. وفي ظل افتقار الأحراج إلى حرّاس للمراقبة والتبليغ عن وجود الحرائق، برز دور الجمعيات التي لعبت هذا الدور وأصبحت العين الساهرة والحريصة، للحفاظ على الأحراج والمساحات التي تتميز بالتنوع البيولوجي وإعادة ما تم تدميره بفعل البشر.