بلدية تنورين وضعت مؤسساتها وبيوتها كافة في خدمة المنكوبين

وضعت بلدية تنورين مؤسساتها وبيوتها كافة في خدمة المنكوبين، كما شاركت وتشارك يوميا في عمليات الإسعاف والاغاثة ورفع الانقاض.

وأعلنت بلدية تنورين في بيان، أنه “مواكبة منها لتداعيات الإنفجار الزلزال الذي دمر مرفأ بيروت وقسما كبيرا من العاصمة اللبنانية، وخلف وراءه خسائر فادحة في الارواح والممتلكات، تجاوزت مئات الضحايا والمفقودين وآلاف الجرحى وعشرات الألوف من العائلات بدون مسكن، وضعت مؤسساتها وبيوتها كافة في خدمة المنكوبين، كما شاركت وتشارك يوميا في عمليات الإسعاف والاغاثة ورفع الانقاض.”

وأشارت إلى أنها “بعد أن أعلنت وضع المدارس الرسمية في البلدة بتصرف من يرغب من المتضررين، تقدر عاليا المؤسسات والجمعيات والمواطنين الذين وضعوا انفسهم في خدمة اخوانهم المصابين بأرواحهم وممتلكاتهم، وتذكر منهم جمعية “لنا” التي قدمت مركز “العمر كله”، وإدارة اوتيل عين الراحة في تنورين التحتا، وادارة مجمع Mountain view Tannourine في تنورين التحتا، ومجلس تنمية قضاء البترون.”

وختمت متوجهة “بأحر التعازي إلى أهالي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للجرحى، مؤكدة التزامها واستمرارها الدائمين في خدمة لبنان واللبنانيين.”