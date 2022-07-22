بلدية حاصبيا: مشكلة المياه على طريق الحل

عرض رئيس ​بلدية حاصبيا​ ​لبيب الحمرا​، مشكلة ضخ المياه التي تزود البلدة ب​مياه الشفة​ من نبع الحاصباني نتيجة الانقطاع الشبه دائم للتيار الكهربائي ونقص حاد في مادة ​المازوت​ لتشغيل ​المولدات​ التي تغذي المحطة ب​الطاقة الكهربائية​.

وأشار الحمرا إلى أن بلديته جهدت من أجل تأمين ​التيار الكهربائي​ من محطة الليطاني لتشغيل المحطة إلا أنها فشلت بعدما دخلنا في الزواريب الضيقة وشعرت اننا نعيش تحت سقف هذا الوطن بالعديد من اللبنانات فهناك مواطنون يعيشون ببذخ وبحبوحة في التيار الكهربائي على مدار الساعة وآخرون يحتاجون ​الكهرباء​ لضخ المياه وتشغيل المستشفيات.

الحمرا كشف بأن المشكلة على طريق الحل عبر مساعدة مالية بقيمة 80 ألف ​دولار​ اميركي كهبة مقدمة من ابن حاصبيا رجل الأعمال غسان شحاذة قنتيس لانشاء طاقة شمسية لتغذية محطة الضخ بما يكفي حاجة المواطنين من المياه في منازلهم وأن العمل سيبدأ قريبا لتنفيذ المشروع طبقا للمواصفات المطلوبة.