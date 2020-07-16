بلدية زرعون: البلدة خالية تماما من الاصابات بفيروس كورونا

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أعلنت بلدية زرعون، في بيان، انها “خالية تماما من الاصابات بكورونا”.

وقالت: “بعد تأخير النتائج بسبب ظروف تقنية في مستشفى الحريري الحكومي، استلمنا اليوم بواسطة رئيس قسم الصحة في قضاء المتن الدكتور وسام حبشي نتيجة الفحوصات التي أجريت يوم الجمعة الفائت في زرعون، وأتت كلها سلبية”.

وهنأت البلدية للجميع بالسلامة مشددة على أن”الوعي والوقاية هما السلاح الأمضى في مواجهة المرض”، شاكرة “النائب هادي ابو الحسن وقائمقام المتن مارلين الحداد والدكتور وسام حبشي ورؤساء البديات المجاورة والاهالي الذين آزروها في هذه الايام”.

في سياق متصل، أكد وزير الصحة حمد حسن أن ارتفاع نسبة العدوى المحلية مجهولة المصدر في الفترة الاخيرة مؤشر خطير وبحاجة الى حزم ونسبة الوفيات واستعمال أجهزة التنفس لا تزال متدنية.

وقال حسن خلال إطلاق التطبيق الالكتروني على الخلوي لتعقب المخالطين: ” وزير الطاقة أبدى لنا استعداده لتسمية شركة لتسليم المؤسسات الاستشفائية مادة المازوت بالسعر الرسمي وبالتالي لا مشكلة بالمحروقات”.

وشدد على أننا لن نقبل بعدم التعاون أو الاستهتار بحياة أي مريض ويجب استقبال كل الحالات وهناك قوانين وعقاب.