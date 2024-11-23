بلدية صيدا أعلنت عن خطة لتنظيم السوق التجارية وضبط المخالفات

أعلنت بلدية صيدا في بيان، أنها ستعمل اعتبارا من بعد غد الاثنين على تكثيف دوريات الشرطة البلدية بمؤازرة من القوى الأمنية لملاحقة وإزالة المخالفات التي لم يعد مقبولا استمرارها، لما تسببه من تداعيات على السوق وإحداث فوضى غير مسبوقة، وذلك استجابة لنتائج اللقاءات التي عقدت الأسبوع الفائت بين البلدية وجمعية تجار صيدا وضواحيها والقوى الأمنية، وبالتنسيق التام مع محافظة لبنان الجنوبي، والتي بحثت في خطة تنظيم السوق التجاري وضبط المخالفات.

واكدت البلدية أن “هذه الإجراءات هي لصالح المدينة وأهلها وجميع المقيمين والوافدين من أهلنا في الجنوب اللبناني، آملين من الجميع التجاوب والتعاون”.

واشارت الى ان هذه الإجراءات “تأتي استكمالا لما تقوم به الشرطة البلدية خلال دورياتها المستمرة والمتواصلة بهدف تنظيم السوق وملاحقة المخالفات وازالتها، مع التأكيد على حق كسب لقمة العيش والاسترزاق ضمن الأطر التنظيمية للسوق والتراخيص البلدية المعتمدة وفقا للوصول”.