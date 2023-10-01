بلدية صيدا: فرقنا واصلت رفع النفايات وتنظيف أقنية تصريف المياه

أعلن رئيس بلدية صيدا الدكتور حازم خضر بديع في بيان أن “فرق البلدية واصلت وبدعم من صندوق التكافل، أعمال رفع النفايات وتنظيف أقنية تصريف المياه والمجاري، رغم العطلة الأسبوعية، وذلك في نقاط مختلفة من المدينة، كإجراء استباقي لهطول الأمطار. وقد شملت الأعمال اليوم الأحد : طلعة المحافظ، محيط جامع الموصللي، التعمير، محيط مركز لبيب الطبي والجامعة اللبنانية الدولية، محيط مدرسة الأميركان.

كما واصلت شرطة البلدية دورياتها لضبط المخالفات، حيث قامت بمصادرة بسطة سمك على الكورنيش البحري مقابل بحر إسكندر (مدرسة الدوحة).

كما قامت فرق البلدية بتنظيف محيط البسطة المخالفة من بقايا النفايات والأسماك. وعملت على تحرير محضر ضبط بحق صاحبها.