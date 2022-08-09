الثلاثاء 11 محرم 1444 ﻫ - 9 أغسطس 2022 |
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بلدية صيدا: لتحكيم لغة الحوار مع أصحاب المولدات

منذ 8 دقائق
بلدية صيدا

بلدية صيدا

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أعلنت بلدية صيدا، في بيان، أنها “تابعت الحادث المؤسف الذي حصل في منطقة الهلالية – صيدا أمام أحد مكاتب اصحاب المولدات الكهربائية، وتداعياته الخطيرة التي أدت الى حصول إصابات.

وإذ أهابت بالجميع “تحكيم لغة الحوار الهادىء بعيدا عن أي ردات فعل أو تشنجات قد لا تحمد عقباها”، أكدت أنها “تواصل اهتمامها بموضوع تسعيرة المولدات الكهربائية، ومعالجة هذا الملف من خلال لجنة الشفافية لقضايا المولدات والمحروقات وبالاجتماع الدوري المتواصل مع اصحاب المولدات”.

وختمت مشددة على أنه بـ”الحوار البناء نستطيع التوافق على نقاط مشتركة تراعي الظروف المعيشية الصعبة التي نمر فيها جميعا، ما يستوجب التعاون والتكافل في مواجهة تداعيات الإنهيار المؤسساتي والاقتصادي، الذي يصيبنا جميعا في معيشتنا وحياتنا اليومية”.

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