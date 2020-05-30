بلدية صيدا: لعدم السباحة على الشاطىء حفاظا على سلامة المواطنين من التيارات البحرية

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صدر عن بلدية صيدا البيان التالي: “تهيب بلدية صيدا بجميع المواطنين الكرام والمقيمين والزوار عدم ممارسة السباحة على طول الشاطىء الصيداوي إلتزاما بمقررات التعبئة العامة بمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وأيضا حفاظا على سلامتهم من التيارات البحرية..

وتلفت إلى أنه سجلت اليوم وفي الايام القليلة الماضية عدة حوادث غرق مؤسفة تم التدخل لإنقاذ أصحابها ، فيما وافت المنية قبل أيام إبن صيدا المرحوم مصطفى بشير الشريف .

إن مرفق المسبح الشعبي (شمال المدينة) لا يزال مقفلا ولم يتم إفتتاحه بعد لإستقبال رواد السباحة، وتاليا فإن فريق الإنقاذ البحري في المسبح غير متوفر حاليا، ما يفاقم من مخاطر السباحة من قبل الذين يخرقون قرارات التعبئة العامة بهذا الصدد بفعل التيارات البحرية القوية.

كما وضعت البلدية ، قبل نحو أسبوعين، يافطات تحذيرية عند الكورنيش البحري وتحديدا عند مدخل المسبح الشعبي المقفل لتنبيه المواطنين بقرار منع السباحة والتجمع على الكورنيش والشاطىء.

كما وتقوم شرطة البلدية إلى جانب القوى الأمنية المعنية وفوج الإطفاء التابع للبلدية بتسيير دوريات لتطبيقق قرار المنع وعدم السباحة بانتظار رفع قرار الحظر والمرتقب قريبا” .