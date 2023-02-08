بلدية طرابلس تفتح الحدائق العامة لاستقبال المواطنين.. هل الهلع حقيقي؟

أفاد مراسل صوت بيروت إنترناشونال بأن بلدية طرابلس فتحت الحدائق العامة لاستقبال المواطنين النازحين بعد إخلاء منازلهم خشية سقوطها بعد الهزة الأرضية الأخيرة.

وقال مدير شرطة بلدية طرابلس ربيع الحافظ في مقابلة مع مراسلنا، أن حالة من الهلع أصابت المواطنين مما اضطر البلدية لفتح الحدائق لاستقبالهم والعمل جاري على توفير الخدمات اللوجيستية.

وأشار الحافظ إلى أن حالة من الهلع يسيطر على المواطنين خلال الأيام الماضية نتيجة الأخبار الكاذبة عن وقوع زلزال.

وعن المباني القديمة الموجودة في طرابلس، قال الحافظ أنه يوجد لدى البلدية نحو 400 مبنى مهدد بالانهيار في مدينة طرابلس، وأنه تم التواصل مع العديد من الجهات لترميمها، مؤكدا أن البلدية ليس لها القدرة على ترميم 400 مبنى.

وطالب الحافظ المواطنين بعدم التعامل مع الأخبار التي يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اقتراب وقوع زلزال أو تسونامي.