بلدية عبا النبطية: نتائج فحص ال PCR لمخالطي أحد المصابين جاءت سلبية

صدر عن بلدية عبا في النبطية البيان الاتي: “أجري فحص ال pcr لمخالطين لاحد المصابين، حيث أتت النتائج جميعها سلبية. وعليه سيبقى الجميع ملتزمين الحجر المنزلي حتى يوم الجمعة المقبل.

إن البلدية تتقدم بالشكر من رئيس مصلحة الصحة الدكتور علي عجرم ومديرية الترصد الوبائي ومستشفى بنت جبيل الحكومي ومستشفى تبنين الحكومي ومن فريق الهيئة الصحية الإسلامية على سرعة التجاوب والتلبية، “ننتهز الفرصة للطلب من أهلنا بتخفيف التنقل بين البلدة والعاصمة إلا في حالات الضرورة، لحصر انتقال الحالات المعدية مع ضرورة التقيد بالتعليمات السابقة بوضع الكمامة دائما، وعدم المشاركة في المناسبات والواجبات الإجتماعية والزيارات”.