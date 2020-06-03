بلدية عكار العتيقة استنكرت قرار نظيرتها فنيدق منع دخول المواشي الى منطقة القموعة

رفضت بلدية ومخاتير وفاعليات عكار العتيقة قرار بلدية فنيدق منع دخول المواشي الى منطقة القموعة، في بيان صدر اثر اجتماع عقد للغاية، متمنية على القوى الامنية “التدخل الفوري لمنع بلدية فنيدق من القيام بمثل هذ التصرفات اللامسؤولة، التي من شأنها أن تؤدي بالمنطقتين الى فتنة لا تحمد عقباها”.

وجاء في البيان:”تداعى بلدية ومخاتير وفاعليات عكار العتيقة الى اجتماع طارىء بخصوص قرار بلدية فنيدق حول منع دخول المواشي الى منطقة القموعة ويهمنا ان نوضح للراي العام ما يلي:

أولا: ان التشجير الذي تم في خراج عكار العتيقة في القموعة قد حصل خلسة بالاتفاق مع جمعية التحريج في لبنان بهدف واضح هو وضع اليد على الاراضي المشاع لعكار العتيقة ضاربين بعرض الحائط جميع القرارات الادارية والقضائية بمنع اعطاء اي علم وخبر في هذه المنطقة.

ثانيا: ان قرار بلدية فنيدق بمنع دخول المواشي الى بعض المواقع التي تقع ضمن خراج بلدة عكار العتيقة في محلة القموعة لا يعنينا بشيء وليس له اي قيمة بالنسبة الينا ونعتبره تدخلا فاضحا في شؤون بلدتنا وبلديتنا.

ثالثا: يعلن المجتمعون ان الرعاة من ابناء بلدة عكار العتيقة سيستمرون باستعمال اراضي القموعة كافة لرعي مواشيهم كما كانت العادة منذ مئات السنين كونها هي المراعي الوحيدة عبر التاريخ ،ويعلن المجتمعون تمسكهم بالاتفاقية المعقودة بين عكار العتيقة وبيت جعفر وفنيدق سنة 1954.

رابعا: نتمنى على القوى الامنية والجهات القضائية التدخل الفوري لمنع بلدية فنيدق من القيام بمثل هذه الاجتهادات والتصرفات اللامسؤولة التي من شأنها أن تؤدي بالمنطقتين الى فتنة لا تحمد عقباها”.