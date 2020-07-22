بلدية عكار العتيقة: لمنع التجمعات نهائيا والغاء مجالس العزاء والافراح في البلدة

كورونا
كورونا

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طلبت بلدية عكار العتيقة في تعميم، بعد ارتفاع عدد الإصابات في البلدة واصابة جنديين، الاتصال بالمستوصف على الرقم (06886053) ليتم حجرهم وحصرهم في الوقت المناسب.

كما دعت الى “منع التجمعات نهائيا والغاء مجالس العزاء والافراح في البلدة في هذه الفترة الصعبة، كما سيتم التشدد في تطبيق قرار التباعد في المطاعم والمحلات وتجنب الاختلاط والتجول والزيارات العائلية”، مؤكدة أن “الوضع صعب جدا ومن الممكن تفشي المرض بشكل سريع وممكن ان يطال الجميع”.

وناشدت المواطنين وأصحاب المحلات “اتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية التي تحفظ سلامتهم وتحمي من انتقال العدوى، خصوصا لجهة وضع الكمامات وغسل اليدين بشكل دوري، على ان يتم تفعيل الحواجز على مداخل البلدة ومنع البائعين الجوالين والمتسولين من دخول البلدة، فالمرحلة دقيقة جدا وتتطلب مساعدة الجميع”.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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