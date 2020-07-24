بلدية عكار العتيقة: نتائج الـPcr للاشخاص المحتكين بالعسكريين المصابين كلها سلبية

كورونا لبنان
كورونا لبنان

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أعلنت بلدية عكار العتيقة في بيان، ان “نتائج فحوص الـPcr التي أجريت للاشخاص المحتكين بالعسكريين المصابين في البلدة، جاءت كلها سلبية”.

وأوضحت أن “الشرطة ستعمل على اتخاذ كافة اجراءات الحماية، وعدم التهاون بأي شكل من الاشكال وخصوصا منع التجمعات في مجالس العزاء والافراح والتجمعات”.

وإذ أكدت أن “الوضع العام في البلد يتطلب التنبه الكلي”، دعت الجميع الى “وضع الكمامة في الأماكن العامة، وخاصة في المحال التجارية، والتشدد في النظافة الشخصية عبر غسل اليدين بشكل دائم خلال ملامسة اي شيء”.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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