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بلدية عين التينة-الضنية حذرت من رمي النفايات في نطاقها

16 - نوفمبر - 2020
بلدية عين التينة-الضنية

بلدية عين التينة-الضنية

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حذرت بلدية عين التينة – الضنية، في بيان، “أهالي البلدات والقرى المجاورة من رمي أكياس النفايات ضمن نطاق بلدية عين التينة”، منبهة بأنها “ستضطر آسفة إلى تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين الجهلاء والمتخلفين وملاحقتهم قانونيا”.

وأشارت البلدية إلى أنه “يحدث بشكل يومي في شوارع بلدتنا أمر لا يمكن السكوت عليه، أناس جهلاء متخلفين لا يتورعون عن إلقاء الأكياس الممتلئة ببقايا قذارتهم على قارعة الطريق غير آبهين”. وسألت “أما آن لنا أن نعي أن نظافة البيئة مطلب شرعي، قبل أن تكون مطلبا إنسانيا أو صحيا، فالدين الإسلامي يحث على النظافة ويحرِّم الإعتداء على الشوارع، ويطالب بإماطة الأذى عن الطريق، لا رمي الأذى عليها”.

واعتبرت أن “السلوك الجيد هو عنوان التقدم والحضارة، ويقاس تقدم الأمم بقدر ما يتحلى به أبناؤها من الأخلاق الحميدة والقيم الكريمة”.

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