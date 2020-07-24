بلدية غدراس: إصابة بفيروس كورونا في البلدة و4 في إحدى البلدات المجاورة

كورونا
كورونا

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أعلنت بلدية غدراس – قضاء كسروان، أن “نتائج الـPCR أظهرت أن هناك أصابة في البلدة وأربع في إحدى البلدات المجاورة”.

وتمنت في بيان على سكان البلدة “التشدد والتقيد بالشروط الصحية وإجراءات الوقاية والسلامة، واعتماد وضع الكمامة عند الخروج من المنزل والمحافظة على المسافة الآمنة بين الأشخاص”.

وأكدت على “منع التجمعات وتجوال العمال الأجانب، وأيضا إقفال الملعب في البلدة لمدة 15 يوما”، آملة “تجاوب الجميع حفاظا على صحة أبناء البلدة والجوار للحد من انتشار الوباء”.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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