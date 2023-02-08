بلدية فنيدق للمواطنين: لتخفيف الضغط ليتسنى لنا فتح الطرقات

أملت بلدية فنيدق في بيان، “من المواطنين، تخفيف الضغط في موضوع فتح الطرقات الفرعية إلا للضرورة القصوى”، مشيرة الى أن “خمس جرافات تعمل في البلدة منذ البارحة وحتى اللحظة، وفي مختلف المناطق والأحياء الداخلية التي يتجاوز عددها الـ25 حيا سكنيا مترامية الأطراف، ويستحيل تأمين المطالب كلها في لحظات، خصوصا أن عدد جرافات وزارة الأشغال اثنتان تعملان بإدارة مستقلة لا علاقة للبلدية بإدارتها، وهي تلتزم الطرقات العامة والقرى المجاورة”.

وأكدت “العمل ليلا نهارا بإذن الله حتى رفع الضرر عن الجميع”، داعية الى “الاتصال للحالات الطارئة على الرقم 70299102”.