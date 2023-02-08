الأربعاء 17 رجب 1444 ﻫ - 8 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بلدية فنيدق للمواطنين: لتخفيف الضغط ليتسنى لنا فتح الطرقات

منذ 4 دقائق
عكار العتيقة - فنيدق

عكار العتيقة - فنيدق

A A A
طباعة المقال

أملت بلدية فنيدق في بيان، “من المواطنين، تخفيف الضغط في موضوع فتح الطرقات الفرعية إلا للضرورة القصوى”، مشيرة الى أن “خمس جرافات تعمل في البلدة منذ البارحة وحتى اللحظة، وفي مختلف المناطق والأحياء الداخلية التي يتجاوز عددها الـ25 حيا سكنيا مترامية الأطراف، ويستحيل تأمين المطالب كلها في لحظات، خصوصا أن عدد جرافات وزارة الأشغال اثنتان تعملان بإدارة مستقلة لا علاقة للبلدية بإدارتها، وهي تلتزم الطرقات العامة والقرى المجاورة”.

وأكدت “العمل ليلا نهارا بإذن الله حتى رفع الضرر عن الجميع”، داعية الى “الاتصال للحالات الطارئة على الرقم 70299102”.

    المزيد من أخبار لبنان

    حزب القوات اللبنانية
    هذه هي آلية القوات... والهدف منها ايجاد مخرج ايجابي
    طارق البيطار
    لماذا تراجع البيطار عن مذكرات التوقيف الغيابية؟
    وزارة الزراعة
    إليكم نتيجة الفحوصات على شحنة نيترات الأمونيوم

    الأكثر قراءة

    زلزال تركيا
    زلزال تركيا - سوريا
    العالم يهتز.. 28 هزة أرضية تضرب عدة مناطق منذ ساعات الصباح
    هزة أرضية
    هزّة ارتداديّة جديدة شعر بها سكّان بيروت
    محمد شما
    زلزال تركيا - سوريا
    إنقاذ محمد شما وطفله... ماذا عن زوجته؟