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بلدية كفررمان: 3 إصابات جديدة بـ”كورونا”

منذ 5 ساعات
كورونا لبنان

كورونا لبنان

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أشارت بلدية كفررمان إلى تسجيل ثلاث حالات كورونا: إثنتان لمقيمين وهما من سكان البلدة، ويخضعان للحجر الصحي، وحالتهما الصحية في تحسن. وواحدة لوافد من الخارج وحالته الصحية جيدة.

وأشار البيان إلى متابعة الحالات الثلاث، وحجر المخالطين لهم، فيما سجل شفاء 3 حالات، كما وجرت متابعة كل الوافدين من الخارج، والتشديد على التزامهم الحجر المنزلي لأربعة عشر يوما.

كما وتابعت البلدية ملف إصابة معلمة في ثانوية النبطية للبنات، وتم حجر الطالبات المخالطات لها، ومتابعة حالتهن، مع تأكيد البلدية أنهم جميعا في خير ولا عوارض لديهم.

ودعت البلدية إلى التبليغ عن أي حالة كورونا فورا لمتابعة وضعها على أحد الرقمين:

07761905 / 03467724.

وصدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid-19، ويبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى. لمعرفة عدد الاصابات على كافة الأراضي اللبنانية، يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة.

وجاء في التقرير:

“- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 629 فحصا

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 86

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 21

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 5

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 549 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 29

– حالات وفاة: 2”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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