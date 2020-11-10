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بلدية كفرشيما: حملة فحوصات للدم باشراف وزارة الصحة

منذ ساعة واحدة
بلدية كفرشيما: حملة فحوصات للدم باشراف وزارة الصحة

بلدية كفرشيما: حملة فحوصات للدم باشراف وزارة الصحة

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اعلنت بلدية كفرشيما في بيان، انها “وبالتعاون مع جمعية “هيومن لينك” وبإشراف من وزارة الصحة العامة والجامعة اللبنانية الامريكية LAU، تنظم حملة فحوصات دم بهدف دراسة وجود الاجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد، بعد غد الخميس في 12 الحالي، اعتبارا من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر، في ساحة مبنى البلدية شارع اديب الفتى خلف محطة ملعب. والمشاركة طوعية ومجانية للجميع”.

يشار إلى أن وزارة الصحة العامة كانت قد أعلنت في تقريرها اليومي عن تسجيل 1552 اصابة جديدة بكورونا و17 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 المنصرمة.

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