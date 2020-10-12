بلدية منيارة: شفاء 9 اشخاص من “كورونا”

أعلنت بلدية منيارة، في بيان:”إن 9 اشخاص اتموا فترة الحجر الصحي من دون اي اعراض وهم بصحة جيدة ويستطيعون ممارسة عملهم والعودة الى حياتهم الطبيعية، مع المحافظة على كافة وسائل الوقاية والتباعد الاجتماعي.

وإن عدد الاصابات التي مازالت ضمن فترة الحجر الصحي أصبح (5).

وعممت ارقام التواصل التالية :

– رئيس البلدية السيد طوني عبود 03/250407.

– د. جوني سعود 03/917740.

– د. عبدالله صراف70/102967.

– السيد عبود حيار 70/318540.

– السيدة يولا الصراف03/761097.

– المعالج الفيزيائي جوزيف إبراهيم 03/182718.

– المسعف ايلي الياس03/228658.

– المسعف جوزيف الخوري03/495275.

– الاستاذ ميشال بردقان70/353141.

– د. غوى صباغ76/624060.

– الاستاذ ميشال عبود – الشرطة البلدية.

71/770190