بلدية ميفدون دعت الى اقفال المحال والمقاهي بعد اصابة شخصين من اهالي البلدة

طلبت بلدية ميفدون من جميع محلات الاراكيل والمقاهي ومحلات الانترنت والكمبيوتر والسوبر ماركات وغيرها، الاغلاق الى حين انجاز الفحوصات المخبرية للمخالطين وصدور النتائج.

واعلنت بلدية ميفدون، في بيان، انه “وبعد ثبوت اصابة مواطنين اثنين من ابناء البلدة بفيروس كورونا، وبهدف حصر الاصابات ومنع الانتشار والتدقيق بالمخالطين، طلبت من جميع محلات الاراكيل والمقاهي ومحلات الانترنت والكمبيوتر والسوبر ماركات وغيرها، الاغلاق الى حين انجاز الفحوصات المخبرية للمخالطين وصدور النتائج. يستثنى من قرار الاغلاق الصيدليات فقط”.