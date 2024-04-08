بلدية ميفوق تطالب قيادة الجيش بكشف ملابسات جريمة قتل سليمان

بعد صدور البيان عن قيادة الجيش حول مقتل باسكال سليمان، تطالب بلدية ميفوق-القطارة القيادة بكشف جميع ملابسات الجريمة للرأي العام كما كشف جميع المتورطين من عصابات سورية ولبنانية.

كما تطلب الإنتشار الأمني العام وبصورة فورية في محافظة جبل لبنان وبخاصة مناطق المتن، جبيل، كسروان حتى البترون والبدء باتخاذ إجرآت قاسية ورادعة بحق المخالفين والخارجين عن القانون من الجنسيتن اللبنانية والسورية، كما معالجة أوضاع العصابات السورية التي تهدد أمن المواطنين والقرى الآمنة دون استثناء.

كان الأجدر المحافظة على حياة الناس وأمنهم في هذه المناطق التي تخضع بكاملها لسيطرة الدولة والتي تدفع ضرائبها بالكامل قبل التفكير بالذهاب إلى مناطق أخرى للبحث في توسيع الإنتشار فيها.