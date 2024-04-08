الأثنين 29 رمضان 1445 ﻫ - 8 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بلدية ميفوق تطالب قيادة الجيش بكشف ملابسات جريمة قتل سليمان

منذ 8 دقائق
A A A
طباعة المقال

بعد صدور البيان عن قيادة الجيش حول مقتل باسكال سليمان، تطالب بلدية ميفوق-القطارة القيادة بكشف جميع ملابسات الجريمة للرأي العام كما كشف جميع المتورطين من عصابات سورية ولبنانية.

كما تطلب الإنتشار الأمني العام وبصورة فورية في محافظة جبل لبنان وبخاصة مناطق المتن، جبيل، كسروان حتى البترون والبدء باتخاذ إجرآت قاسية ورادعة بحق المخالفين والخارجين عن القانون من الجنسيتن اللبنانية والسورية، كما معالجة أوضاع العصابات السورية التي تهدد أمن المواطنين والقرى الآمنة دون استثناء.

كان الأجدر المحافظة على حياة الناس وأمنهم في هذه المناطق التي تخضع بكاملها لسيطرة الدولة والتي تدفع ضرائبها بالكامل قبل التفكير بالذهاب إلى مناطق أخرى للبحث في توسيع الإنتشار فيها.

    المزيد من أخبار لبنان

    توضيح من عبد المسيح حول انتخابات نقابة المهندسين في الشمال
    نقيب المحامين: القرار الظنّي في انفجار المرفأ جاهز
    النقيب سلوم: وقفنا في وجه الجميع من أجل مصلحة الصيادلة والمرضى

    الأكثر قراءة

    باسكال سليمان
    دافع العملية "مالي وليس سياسي".. الكشف عن أولى نتائج التحقيقات بشأن قضية "باسكال"
    غارة إسرائيلية على السلطانية جنوب لبنان
    فيديو.. إسرائيل تغتال قيادي كبير بكتيبة الرضوان في السلطانية جنوب لبنان
    جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
    بيان إسرائيلي خطير.. استكملنا استعداداتنا لحرب مع سوريا ولبنان!