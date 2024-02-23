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"بلينكس" الإماراتية: إسرائيل استهدفت حسن صالح في كفررمان

منذ 25 دقيقة
من مكان الانفجار في كفررمان

من مكان الانفجار في كفررمان

منصة "بلينكس" الإماراتية
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ذكرَ تقرير نشرته منصة “بلينكس” الإماراتية أنّ حسن صالح الذي استهدفته إسرائيل في منطقة كفررمان، أمس الخميس، كان له دورٌ عسكريّ في جنوب لبنان منذ إندلاع الإشتباكات بين “حزب الله” والجيش الإسرائيلي يوم 8 تشرين الأول الماضي.

ولفت التقرير الى أنّ صالح كان أحد العناصر الميدانيين في الحزب، مشيراً إلى أنه “ليس قيادياً”، كما أنهُ ليس من مسؤولي “الصف الثاني” في الحزب، أي أنه ليس في مرتبة القياديّ وسام الطويل الذي اغتالته إسرائيل في بلدة خربة سلم قبل أكثر من شهر.

وأشار التقرير إلى أن “صالح لم يكن عضواً في ما يعرف بالمجلس الجهادي بحزب الله، لكن كان أحد العناصر المعنية بالشؤون الميدانية المرتبطة بعمليات الحزب ضمن جنوب لبنان”.

وأوضح أنّ صالح شارك في معارك حزب الله ضد “داعش” في جرود عرسال عام 2017، كما كانت له بعض الأدوار التي تتعلق بشؤون لوجستية في ساحة المعركة.

وبحسب المنصة، فإن صالح كان من بين عناصر “حزب الله” الذين واكبوا كبار قادته في الميدان مثل علي الهادي العاشق.

كذلك، قالت “بلينكس” إنّ صالح ورغم عدم توليه مسؤولية قيادية متقدمة في “حزب الله”، إلا أنه كان واحداً من خبراء الصواريخ وكان له دوره في هذا الإطار خلال معارك حزب الله في سوريا.

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