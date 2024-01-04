بلينكن إلى الشرق الأوسط.. وهوكشتاين على خطّ التهدئة بين تل أبيب و"حزب الله"

أعلن مسؤول أميركي كبير أنّ وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيغادر اليوم الخميس متجهًا إلى الشرق الأوسط في جولة تشمل زيارة لـ”إسرائيل”، فيما تواصل الولايات المتحدة المشاورات الدبلوماسية بشأن الحرب التي تشنها تل أبيب على غزة.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث للصحافيين مشترطًا عدم الكشف عن هويته، أن المبعوث الدبلوماسي الأميركي آموس هوكشتاين سيسافر أيضًا إلى “إسرائيل” للعمل على تهدئة التوتر بينها وبين حزب الله.

وقال المسؤول إن بلينكن سيغادر مساء الخميس “للتوقف في عدد من العواصم، بما في ذلك إسرائيل”. ولم يقدم مزيدًا من التفاصيل.

يأتي ذلك فيما تحدث الرئيس الأميركي جو بايدن هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأيام القليلة الماضية.