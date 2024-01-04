الخميس 22 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 4 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بلينكن إلى الشرق الأوسط.. وهوكشتاين على خطّ التهدئة بين تل أبيب و"حزب الله"

منذ 51 دقيقة
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

A A A
طباعة المقال

أعلن مسؤول أميركي كبير أنّ وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيغادر اليوم الخميس متجهًا إلى الشرق الأوسط في جولة تشمل زيارة لـ”إسرائيل”، فيما تواصل الولايات المتحدة المشاورات الدبلوماسية بشأن الحرب التي تشنها تل أبيب على غزة.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث للصحافيين مشترطًا عدم الكشف عن هويته، أن المبعوث الدبلوماسي الأميركي آموس هوكشتاين سيسافر أيضًا إلى “إسرائيل” للعمل على تهدئة التوتر بينها وبين حزب الله.

وقال المسؤول إن بلينكن سيغادر مساء الخميس “للتوقف في عدد من العواصم، بما في ذلك إسرائيل”. ولم يقدم مزيدًا من التفاصيل.

يأتي ذلك فيما تحدث الرئيس الأميركي جو بايدن هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأيام القليلة الماضية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار لبنان

الناقورة
بعد تهديدات نصر الله.. مسيرة إسرائيلية تغتال قيادياً في حزب الله في الناقورة
عناصر تابعين لحزب الله
مسؤول أمريكي: لا "رغبة واضحة" لدى حزب الله أو إسرائيل في الحرب
سيارة تابعة لقوات اليونيفيل في الناقورة
مرحلة خطيرة من التصعيد.. العدوان الإسرائيلي يطال الناقورة ونصر الله يحذر!

الأكثر قراءة

شعار الجماعة الإسلامية
الجماعة الإسلامية تنعي شهيدين في عملية اغتيال العاروري
من الضاحية الجنوبية إثر جريمة اغتيال صالح العاروري (النهار)
"الأمر أشبه بزلزال".. صورٌ صباحيّة من الضاحية بعد اغتيال العاروري
انفجار يهزّ الضاحية الجنوبية
بالفيديو والصوَر.. انفجار يهزّ الضاحية الجنوبية