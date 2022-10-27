بلينكن: اتفاقية الترسيم تبرز رؤية الولايات المتحدة لشرق أوسط أكثر ازدهاراً

وزعت السفارة الأميركية بياناً لوزير خارجية بلادها أنتوني بلينكن قال فيه:

“تهنئ الولايات المتحدة حكومتي إسرائيل ولبنان على إتمام اتفاقهما الذي سهلته الولايات المتحدة لوضع حدود بحرية دائمة. سوف يكون لهذا الإنجاز التاريخي تأثير عميق في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة، ويظهر القوة التحويلية للديبلوماسية الأميركية”.

وأضاف: “هذه الاتفاقية تبرز بشكل ذي معنى رؤية الولايات المتحدة لشرق أوسط أكثر أمنا وتكاملا وازدهارا، وفي القدر نفسه من الفائدة لكل من إسرائيل ولبنان، سوف تعزز مصالح اسرائيل الاقتصادية والأمنية، فيما تشجع الاستثمار الأجنبي الذي تشتد حاجة الشعب اللبناني إليه، في الوقت الذي يواجه فيه أزمة اقتصادية مدمرة. سوف تتمكن المنطقة، وما حولها قريبا، من جني فوائد موارد الطاقة هذه، التي ستدفع قدما الأمن والاستقرار والازدهار”.

وختم: “هذا الاتفاق التاريخي ما كان ممكنا أن يحصل من دون المثابرة والديبلوماسية من قبل قادة إسرائيل ولبنان، والعمل الجاد للمنسق الرئاسي الخاص هوكستين وفريق عمل الخارجية الأميركية في دفع الطرفين نحو الاتفاق. سوف يكون لإنجازهم هذا تداعيات طويلة الأمد على المنطقة”.