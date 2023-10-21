بلينكن لميقاتي: قلقون إزاء تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الجنوبية

شدد وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن خلال اتصالاً هاتفياً برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، على أن بلاده تدعم الشعب اللبناني.

وأشارت “الخارجية الأميركية”، إلى أن بلينكن أكد استمرار دعم واشنطن للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.

وأشاد بلينكن بأهمية احترام مصالح الشعب اللبناني الذي سيتأثر بانجرار لبنان إلى الصراع، وأعرب عن قلقه إزاء تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية.

ميدانياً، أعلن “حزب الله”، مساء (السبت 21-10-2023)، استهداف موقع حانيتا بالصواريخ المواجهة، وذلك بعد استهدافه موقع رويسات العلم الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المُحتلة وتلال كفرشوبا.

في غضون ذلك، تحدّثت وسائل إعلامٍ إسرائيلية عن وقوع إصاباتٍ جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع على مستوطنة برعام الإسرائيلية المُحاذية للحدود مع لبنان، فيما تحدثت قناة “الميادين” عن احتراق موقع برعام الإسرائيلي.

في سياق متصل، أفادت قناة الجزيرة عن مقتل 3 عناصر من حزب الله إثر استهدافهم بطائرة مسيرة إسرائيلية في محيط بلدة شبعا اللبنانية.

وكان حزب الله نعى أحد مقاتليه في قصف إسرائيلي على بلدة حولا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

ويأتي ذلك وسط تجدد المواجهات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، حيث استهدف مقاتلو الحزب مواقع إسرائيلية بينها موقع العباد المقابل لبلدة حولا، في وقت ذكرت فيه هيئة البث الإسرائيلية أن هناك استعدادات لإخلاء 3 مستوطنات أخرى في الشمال.