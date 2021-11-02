بلينكن لميقاتي: ندعم جهود الحكومة في اعادة الاستقرار وتحقيق التعافي الاقتصادي

التقى وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي على هامش قمة المناخ في غلاسكو. ونقل بلينكن إلى ميقاتي الأهمية والعاطفة الخاصة التي يكنُّها الرئيس الأميركي جو بايدن للبنان ولاستقراره وتعافيه.

وجدد بلينكن خلال لقائه ميقاتي دعم جهود الحكومة في اعادة الاستقرار وتحقيق التعافي الاقتصادي والمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي وصولاً الى تنظيم الانتخابات النيابية.

بدوره عرض الرئيس ميقاتي مقاربة الحكومة لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في لبنان رغم الظروف الصعبة على الصعد كافة. كما عرض التحضيرات الحثيثة لاطلاق الخطة الاقتصادية وبدء التواصل مع صندوق النقد الدولي، طالبا دعم الولايات المتحدة لهذه المسار”.

كما كرر الرئيس ميقاتي ما كان ابلغه بالامس الى الرئيس بايدن من شكر وتقدير لتعيين اللبنانية الاصل ابنة مدينة طرابلس سارة منقارة مستشارة رئاسية خاصة لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.