الأربعاء 25 صفر 1444 ﻫ - 21 سبتمبر 2022 |
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بلينكن يحث على إجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان

منذ 40 دقيقة
وزارة الخارجية الأمريكية

وزارة الخارجية الأمريكية

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تحث الدول الغربية على اجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية دون الابطاء مع الاقتراب اكثر من هذا الاستحقاق بمحاولة لعدم الدخول في الفراغ الرئاسي كما حصل في السنوات السابقة قبل انتخاب الرئيس الحالي ميشال عون.

هذا وقالت وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء إن الوزير أنتوني بلينكن حث على إجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان دون إبطاء، وذلك خلال اجتماع مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الثلاثاء 20 سبتمبر\ايلول، في نيويورك.

وقالت الوزارة “شدد الوزير على الحاجة إلى إجراء انتخابات رئاسية دون إبطاء في لبنان، وحث رئيس الوزراء والقادة الآخرين على تنفيذ الإصلاحات الرئيسية اللازمة لإحداث تغيير ذي مغزى وتعزيز الحكم الرشيد وإنعاش الاقتصاد اللبناني مع استعادة ثقة الشعب”.

    المصدر :
  • رويترز

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