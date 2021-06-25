بمبادرة من بهاء الحريري.. تنظيم حملات تلقيح متنقلة في كل لبنان

تقدم المركز الطبي في الجامعة اللبنانية الأميركية بالشكر للشيخ بهاء رفيق الحريري على الهبة التي قدمها بشأن لقاح فايزر.

حيث أشار المركز إلى أن حملات التلقيح المتنقّلة على البلديات والمناطق النائية في كافة الأراضي اللبنانية، ستبدأ في شهر تموز.

ونشرت الجامعة اللبنانية الأميركية في بيروت عبر حسابها على” إنستغرام”: “يسرنا أن نعلن أننا تمكنا من الحصول على لقاح فايزر لطلابنا وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والمجتمع الأوسع، الذين لم يتم تطعيمهم بعد. وفي المرحلة الثانية، ستوجه الجامعة جهودها لتطعيم جهات أخرى، بما في ذلك خريجي الجامعة ومناطق خارج بيروت، من خلال استهداف البلديات والمنظمات غير الحكومية”.

أضافت “نأمل أن تصل هذه الحملة إلى جميع المواطنين اللبنانيين، بهدف الوصول إلى حصانة القطيع. أصبحت حملة تطعيم الجامعة اللبنانية الأميركية في بيروت ممكنة من خلال دعم وزارة الصحة العامة، وكرم أصدقاء الجامعة الذين قدموا المساعدة المالية اللازمة، ومن بينهم السيد بهاء الحريري الذي قدّم مبلغاً كبيراً قدره مليون دولار”.