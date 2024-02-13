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بنك الاعتماد الوطني: ما يتداول عبر مواقع التواصل ليس سوى اشاعات

منذ 15 ثانية
بنك الاعتماد الوطني

بنك الاعتماد الوطني

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صدر عن ادارة “بنك الاعتماد الوطني ش.م.ل”، بيان توضيحي أشار فيه الى أن “ما يتداول عبر مواقع التواصل ليس سوى اشاعات لا أساس لها من الصحة”.

وجاء في البيان: “يتم التداول في الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن معلومات كاذبة متعلقة ببنك الإعتماد الوطني ش.م.ل. يهم المصرف، إدارة ومساهمين، التوضيح أن ما يتم تداوله ليس سوى إشاعات لا أساس لها من الصحة وتهدف فقط إلى زعزعة ما تبقى من ثقة للمودعين بالقطاع المصرفي. ويهيب المصرف بالقيمين كافة على هذه المواقع والناشرين عبر وسائل التواصل الإجتماعي، التأكد من أية معلومة يتم نشرها عبر التواصل مع بنك الإعتماد الوطني مسبقا للتحقق من صحة هذه المعلومات منعا للإضرار بمصالح كافة المعنيين لا سيما المودعين منهم. وذلك تحت طائلة إتخاذ المصرف كافة الإجراءات القانونية أمام القضاء المختص لملاحقة كل من ينشر الإدعاءات الكاذبة حفاظا على الحقوق كافة”.

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