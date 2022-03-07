بنك عودة يقفل حسابات اللبنانيين حاملي الجنسية البريطانية

أعلنت المحامية زينة جابر من رابطة المودعين في حديث خاص لـ “صوت بيروت انترناشونال” أن رابطة المودعين تلقت أكثر من ثلاثين شكوى حيال اجراءات تتخذها المصارف، تتضمن إلزام المودعين الحاملين الجنسية البريطانية الى توقيع تعهدات تلزمهم عدم تقديم دعاوى في لبنان او في الخارج، أو الى إقفال حساباتهم مباشرة او إعطاء قيمة حساباتهم بموجب شيكات مصرفية.

وتابعت: “إن نتيجة هذا الامر، توجهت رابطة المودعين الى بانظار الى بنك عودة الاسبوع الماضي”، مشيرة الى أن “الرابطة اليوم بصدد المتابعة مع المودعين الذين تضرروا من هذه الاجراءات لتقديم الدعاوى المناسبة ولاعطاء الماشورة القانونية المناسبة”.

وأكدت جابر أن “هذا النوع من الاجراءات هي مخالفة للقانون وللعقود الموقعة بين المودعين والمصرف، إضافة الى أن هذه الاجراءات فيها تمييز ضد المودعين الحاملين الجنسية البريطانية”.

“بلوم بنك” وبنك “عودة”

وتابعت إن المهم اليوم هو أن نتوجه للمودعين الذين يتعرضون لهكذا نوع من الاجراءات. ولفتت الى ان “بلوم بنك” انضم بالامس الى “بنك عودة” في سلسلة الاجراءات التعسفية التي اتخذها.

ودعت المودعين الى التواصل مع رابطة المودعين لاعطائهم الماشورة والمساعدة القانونية اللازمة.