الأثنين 13 ذو القعدة 1443 ﻫ - 13 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بنك عودة يقفل حسابات اللبنانيين حاملي الجنسية البريطانية

7 - مارس - 2022
آخر تحديث: 7 - مارس - 2022 5:44 مساءً
A A A
طباعة المقال

أعلنت المحامية زينة جابر من رابطة المودعين في حديث خاص لـ “صوت بيروت انترناشونال” أن رابطة المودعين تلقت أكثر من ثلاثين شكوى حيال اجراءات تتخذها المصارف، تتضمن إلزام المودعين الحاملين الجنسية البريطانية الى توقيع تعهدات تلزمهم عدم تقديم دعاوى في لبنان او في الخارج، أو الى إقفال حساباتهم مباشرة او إعطاء قيمة حساباتهم بموجب شيكات مصرفية.

وتابعت: “إن نتيجة هذا الامر، توجهت رابطة المودعين الى بانظار الى بنك عودة الاسبوع الماضي”، مشيرة الى أن “الرابطة اليوم بصدد المتابعة مع المودعين الذين تضرروا من هذه الاجراءات لتقديم الدعاوى المناسبة ولاعطاء الماشورة القانونية المناسبة”.

وأكدت جابر أن “هذا النوع من الاجراءات هي مخالفة للقانون وللعقود الموقعة بين المودعين والمصرف، إضافة الى أن هذه الاجراءات فيها تمييز ضد المودعين الحاملين الجنسية البريطانية”.

“بلوم بنك” وبنك “عودة”
وتابعت إن المهم اليوم هو أن نتوجه للمودعين الذين يتعرضون لهكذا نوع من الاجراءات. ولفتت الى ان “بلوم بنك” انضم بالامس الى “بنك عودة” في سلسلة الاجراءات التعسفية التي اتخذها.

ودعت المودعين الى التواصل مع رابطة المودعين لاعطائهم الماشورة والمساعدة القانونية اللازمة.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

المزيد من أخبار لبنان

رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل
جبران باسيل لصوت الناس: ميقاتي مستقتل على رئاسة الحكومة وعم يتغنج ولن نسميه
كورونا لبنان
اليكم اصابات ووفيات كورونا في لبنان
الحدود الجنوبية
إسرائيل تهدّد بالحرب... سنقصف لبنان بشكل غير مسبوق!

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
بعد الارتفاع... دولار السوق السوداء يعاود انخفاضه
الحدود الجنوبية
إسرائيل تهدّد بالحرب... سنقصف لبنان بشكل غير مسبوق!
مطار دمشق الدولي
صالات مطار دمشق المخصصة للحرس الثوري وحزب الله "دُمرَت" بالكامل.. "صور"