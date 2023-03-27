الأثنين 5 رمضان 1444 ﻫ - 27 مارس 2023 |
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بهاء الحريري: الشراكة الإسلامية - المسيحية ستبقى أقوى من تسلط المنظومة الحاكمة

منذ 52 ثانية
بهاء الحريري

بهاء الحريري

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أكد الشيخ بهاء الحريري أن الشراكة الإسلامية – المسيحية في لبنان ستبقى اقوى من تسلط المنظومة الحاكمة.

وغرد الشيخ بهاء عبر حسابه على تويتر قائلاً:

“مرة أخرى تحاول المنظومة السياسية الفاسدة اللعب على الأوتار الطائفية والمذهبية بإعادة الشعب اللبناني الى لغة الانقسام وإلهائه عن صفقاتها وفسادها بطريقة مفضوحة.

ولكن ستبقى الشراكة الإسلامية- المسيحية اقوى من تسلط هذه المنظومة التي ارهقت لبنان وشعبه واستنفذت طاقاته و خيرات وطنه”.

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