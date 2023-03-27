بهاء الحريري: الشراكة الإسلامية - المسيحية ستبقى أقوى من تسلط المنظومة الحاكمة

أكد الشيخ بهاء الحريري أن الشراكة الإسلامية – المسيحية في لبنان ستبقى اقوى من تسلط المنظومة الحاكمة.
وغرد الشيخ بهاء عبر حسابه على تويتر قائلاً:
“مرة أخرى تحاول المنظومة السياسية الفاسدة اللعب على الأوتار الطائفية والمذهبية بإعادة الشعب اللبناني الى لغة الانقسام وإلهائه عن صفقاتها وفسادها بطريقة مفضوحة.
ولكن ستبقى الشراكة الإسلامية- المسيحية اقوى من تسلط هذه المنظومة التي ارهقت لبنان وشعبه واستنفذت طاقاته و خيرات وطنه”.
مرة أخرى تحاول المنظومة السياسية الفاسدة اللعب على الأوتار الطائفية والمذهبية بإعادة الشعب اللبناني الى لغة الإنقسام وإلهائه عن صفقاتها وفسادها بطريقة مفضوحة.
ولكن ستبقى الشراكة الاسلامية- المسيحية اقوى من تسلط هذه المنظومة التي ارهقت لبنان وشعبه وإستنفذت طاقاته و خيرات وطنه.
— Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) March 27, 2023