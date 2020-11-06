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بهاء الحريري: العقوبات على باسيل تظهر أن المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 6 - نوفمبر - 2020 9:53 مساءً
الشيخ بهاء الحريري

الشيخ بهاء الحريري

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تعليقاً على العقوبات الأميركية التي طالت رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، غرّد الشيخ بهاء الحريري على حسابه عبر تويتر قائلاً: “تظهر العقوبات التي فرضتها الخزانة الأميركية بموجب قانون ماغنيتسكي على جبران باسيل ان المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي بينما النخبة الفاسدة في لبنان المتحالفة مع حزب الله تدفع البلاد إلى الحضيض”.

وأضاف: “حان الوقت للمضي نحو لبنان جديد – لا ميليشيات ولا أمراء حرب”.

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