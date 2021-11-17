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بهاء الحريري: تبقى المؤسسة العسكرية الضمانة الوحيدة لهذا البلد

17 - نوفمبر - 2021
بهاء الحريري

بهاء الحريري

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غرد الشيخ بهاء الحريري عبر صفحته على “توتير”، قائلاً: “نشكر كل الدول الحريصة على وحدة الجيش اللبناني وقوته، من خلال تقديمها المساعدات العسكرية الضرورية لحماية لبنان وصون حدوده.

وأضاف: “تبقى المؤسسة العسكرية الضمانة الوحيدة لهذا البلد للتخلّص من سلاح الميليشيات الذي يهدّد أمن لبنان واستقراره”.

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