بهاء الحريري: تبقى المؤسسة العسكرية الضمانة الوحيدة لهذا البلد

غرد الشيخ بهاء الحريري عبر صفحته على “توتير”، قائلاً: “نشكر كل الدول الحريصة على وحدة الجيش اللبناني وقوته، من خلال تقديمها المساعدات العسكرية الضرورية لحماية لبنان وصون حدوده.

وأضاف: “تبقى المؤسسة العسكرية الضمانة الوحيدة لهذا البلد للتخلّص من سلاح الميليشيات الذي يهدّد أمن لبنان واستقراره”.

نشكر كل الدول الحريصة على وحدة الجيش اللبناني وقوته، من خلال تقديمها المساعدات العسكرية الضرورية لحماية لبنان وصون حدوده. تبقى المؤسسة العسكرية الضمانة الوحيدة لهذا البلد للتخلّص من سلاح الميليشيات الذي يهدّد أمن لبنان واستقراره.https://t.co/hwbtSNSZpb — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) November 17, 2021