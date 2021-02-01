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بهاء الحريري تعليقاً على أحداث طرابلس: عند اغتيال الشهيد رفيق الحريري لجأنا للقانون لإحقاق العدالة ولهذا نرفض اي تخريب

منذ 6 ساعات
آخر تحديث: 1 - فبراير - 2021 10:18 مساءً
الشيخ بهاء الحريري

الشيخ بهاء الحريري

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أكد رجل الأعمال بهاء الحريري أننا “ضد التخريب في طرابلس فمسيرتنا هي الإنسان وإرادة الإعمار ونحن ضد أي عمليات شغب على الأرض وإيماننا هو بدولة القانون لتحقيق العدالة ولهذا  لجأنا للقانون عند اغتيال الشهيد رفيق الحريري وبالتالي نحن نرفض اي تخريب”. وفي حديث لـ”الحرة”، دعا الحريري الأجهزة الأمنية للتصدي للشغب الذي “يؤدي لخراب كل لبنان”.

وعن القرض الذي منحه البنك الدولي للبنان، قال الحريري “أؤمن بقيادة البنك الدولي ولنكن حريصين على القرض الذي قدمه للبنان لضمان وصول المساعدات للبنانيين كما يجب”، مشددا على أن ” البنك الدولي نجح في إيصال الأموال إلى المعنيين في مبادرات عدة ونعول عليه في مساعدة اللبنانيين من خلال القرض الذي منحه للبنان”.

وفي الملف الحكومي، قال “استصعب نجاح اي حكومة مكوناتها من هذه المنظومة والشعب اللبناني مرت عليه الحرب الاهلية وأؤمن بقدرته على الصمود، لكن “إيد لوحدا ما بتزقف” و”علينا لملمة بيتنا الداخلي”.

وتابع “نؤمن بحكومة تكنوقراط منفصلة عن المنظومة الحاكمة لتوصل اللبنانيين لبر الأمان ولبنان عنده مقومات ضخمة والفشل الحالي تخطى أعتى الأزمات الاقتصادية عالميا”، معولا في الوقت نفسه على “الإصلاحات للخروج من الأزمة وترتيب بيتنا الداخلي والدعم العربي والدولي”.

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