الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 17 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بهاء الحريري: ثورة 17 تشرين فضحت المنظومة الفاسدة والمفسدة في لبنان

منذ 56 دقيقة
آخر تحديث: 17 - أكتوبر - 2023 1:23 مساءً
بهاء الحريري

بهاء الحريري

A A A
طباعة المقال

أكد رجل الأعمال بهاء الحريري في ذكرى انطلاق ثورة 17 تشرين على موقفه الداعم للتغيير في لبنان للوصول إلى بلد سيد حر مستقل.

وكتب بهاء الحريري في منشور عبر منصة “إكس”:

“في مثل هذا اليوم من العام 2019 انطلقت ثورة 17 تشرين التي كان لنا إيمانٌ عظيمٌ بها وهي التي صنعت الخطوة الأولى للتغيير وفضحت المنظومة الفاسدة والمفسدة في لبنان، واليوم نكرر موقفنا الداعم للتغيير في لبنان للوصول إلى بلد سيد حر مستقل لا مكان للفساد والتبعية فيه”.

    المزيد من أخبار لبنان

    مؤسسة كهرباء لبنان
    كتاب من "كهرباء لبنان" إلى وزير المال
    قاعة مجلس النواب
    بيان لنواب المعارضة: لا للحرب
    الطقس
    إليكم تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة

    الأكثر قراءة

    إسرائيل تواصل قصف غزة وسط نفاد للخبز وشح للمياه
    صورة.. موجة غضب بعد منشور لنائب لبناني يشمت بما يحصل في فلسطين!
    رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية السابق الجنرال ديفيد بتريوس
    جنرال أميركي كبير يكشف ما ينتظر الإسرائيليين في غزة!
    عناصر من الشرطة الأمريكية (أرشيفية)
    جريمة مروعة.. أمريكي يطعن امرأة وطفلها حتى الموت بسبب كرهه للعرب والمسلمين