بهاء الحريري: ثورة 17 تشرين فضحت المنظومة الفاسدة والمفسدة في لبنان

أكد رجل الأعمال بهاء الحريري في ذكرى انطلاق ثورة 17 تشرين على موقفه الداعم للتغيير في لبنان للوصول إلى بلد سيد حر مستقل.

وكتب بهاء الحريري في منشور عبر منصة “إكس”:

“في مثل هذا اليوم من العام 2019 انطلقت ثورة 17 تشرين التي كان لنا إيمانٌ عظيمٌ بها وهي التي صنعت الخطوة الأولى للتغيير وفضحت المنظومة الفاسدة والمفسدة في لبنان، واليوم نكرر موقفنا الداعم للتغيير في لبنان للوصول إلى بلد سيد حر مستقل لا مكان للفساد والتبعية فيه”.

في مثل هذا اليوم من العام ٢٠١٩ انطلقت ثورة ١٧ تشرين التي كان لنا إيمانٌ عظيمٌ بها وهي التي صنعت الخطوة الأولى للتغيير وفضحت المنظومة الفاسدة والمفسدة في لبنان، واليوم نكرر موققنا الداعم للتغيير في #لبنان للوصول إلى بلد سيد حر مستقل لا مكان للفساد والتبعية فيه. — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) October 17, 2023