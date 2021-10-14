بهاء الحريري: حان وقت نزع سلاح الميليشيات

غرّد الشيخ بهاء الحريري على صفحته عبر “تويتر” قائلاً: “فصل جديد من فصول التعدي على مفهوم الدولة نشهده اليوم، الميليشيات تكشر عن أنيابها وتعمد إلى استخدام اسلحتها بوجه العناصر الأمنية والمدنيين. شريعة الغاب طغت اليوم على سلطة الدولة نتيجة تواطؤ الطبقة السياسية وغض النظر عن الدويلة التي باتت أقوى من الدولة. حان وقت نزع سلاح الميليشيات”.

فصل جديد من فصول التعدي على مفهوم الدولة نشهده اليوم، الميليشيات تكشر عن أنيابها وتعمد إلى استخدام اسلحتها بوجه العناصر الأمنية والمدنيين. شريعة الغاب طغت اليوم على سلطة الدولة نتيجة تواطؤ الطبقة السياسية وغض النظر عن الدويلة التي باتت أقوى من الدولة. حان وقت نزع سلاح الميليشيات. — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) October 14, 2021