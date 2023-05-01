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بهاء الحريري: حقوق عمّال لبنان هُدرت من قبل منظومة سياسيّة فاسدة

منذ 11 دقيقة
بهاء الحريري

بهاء الحريري

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لمناسبة عيد العمّال، وجّه الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري “تحية إلى كلّ عامل وعاملة يعانون ويكدحون، في وطن هدرت فيه حقوقهم وسلبت أموالهم واغتيلت أحلامهم، من قبل منظومة سياسية فاسدة”.

وأضاف في تغريدة له عبر “تويتر”: الأمل يبقى بإعادة بناء دولة المؤسسات، الملاذ الوحيد لتوفير العيش الكريم وتأمين حقوق العاملين فيها. بوركت جهودكم يا عمال لبنان وكل عام وأنتم بخير.

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