بهاء الحريري خلال لقائه المطران حنا رحمة: العلاقة مع بكركي علاقة خاصة

يستكمل الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري سلسلة لقاءاته في قبرص بلقاء شخصيات سياسية وروحية وأكاديمية واجتماعية.

وفي إطار استقباله لشخصيات روحية التقى الحريري راعي أبرشية دير الأحمر وبعلبك المطران حنا رحمة في مدينة لارنكا في قبرص. حيث أكد المطران رحمة أن لا مشاكل طائفية في لبنان بل المشكلة في حكامه، مشددا على أن دم رفيق الحريري يجب أن لا يذهب هدرًا. كما ونوه رحمة بضرورة استكمال مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

ومن جهته شدد بهاء الحريري على ضرورة استرجاع لبنان لحضنه الأساسي وذلك بالتمسك بالشراكة والثنائية، بالإضافة إلى إصلاح العلاقات مع الدول العربية والخليجية الشقيقة.

كما وأكد بهاء الحريري أن العلاقة مع بكركي علاقة خاصة. مشيراً إلى أن هذه العلاقة ستكون على غرار العلاقة التي جمعت بين الرئيس الشهيد رفيق الحريري والبطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير.