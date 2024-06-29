بهاء الحريري: سنعمل على تحقيق مشروع رفيق الحريري لما فيه خير ومصلحة لبنان

تابع الشيخ بهاء رفيق الحريري لليوم الثاني على التوالي لقاءاته واجتماعاته في بيروت، فاستقبل قبل ظهر اليوم (السبت 29-6-2024) في مقر اقامته في فندق “فينيسيا”، المزيد من الفاعليات والشخصيات البيروتية، إضافة الى وفود نقابية وشبابية وشعبية واجتماعية من مختلف مناطق واحياء العاصمة.

وقد استمع من زواره إلى مطالبهم وهواجسهم السياسية والاجتماعية والإنمائية، حيث دعوه للاستمرار في التواصل مع القواعد الشعبية وتنفيذ المشاريع الإنمائية والحيوية في العاصمة، كما شددت الوفود على ضرورة استعادة الطائفة السنية لموقعها المرموق والمعهود، من خلال وجود قيادة سنية قوية تحافظ على حقوق الطائفة، كذلك على ضرورة إعادة النظر بقانون الانتخابات النيابية المجحف بحق الطائفة السنية، والذي يمنع من تمثيلها بشكل عادل وصحيح، وتطرق الحديث الى أهمية خلق وظائف للشباب اللبناني بشكل عام والبيروتي بشكل خاص، ليكون ذلك حافزا لعودة الشباب المغترب.

من ناحيته، اكد الشيخ بهاء الحريري التزامه بمواصلة مسيرة والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والعمل على تحقيق مشروعه لما فيه خير ومصلحة لبنان وبيروت تحديدا من خلال اطلاق حركة “المسار”، مشددا على وجوب إعادة بناء مؤسسات الدولة بشكل صحيح وشفاف بعيدا عن سياسة الفساد والمحاصصة، مؤكدا انه سيبذل كل ما في وسعه لتغيير الواقع الحالي، كما شدد على أهمية العمل لإنشاء مشاريع مستدامة من خلال الاعتماد على آليات متطورة من مكننة وغيرها.