بهاء الحريري: عكار باكورة مكاتب “سوا للبنان”

غرّد الشيخ بهاء الحريري على حسابه عبر “تويتر” كاتباً: “عكار هي باكورة مكاتب سوا للبنان نظراً لأهمية المنطقة من الناحية الإنمائية الإقتصادية، عكار نبع الموارد البشرية والإقتصادية، بداية الإنماء من المناطق الغنية والتي هُمِشَت على مدى عقود عن قصد”.

وأرفق التغريدة بوسم: #عكار_بالقلب

عكار هي باكورة مكاتب سوا للبنان نظراً لأهمية المنطقة من الناحية الإنمائية الإقتصادية، عكار نبع الموارد البشرية و الإقتصادية، بداية الإنماء من المناطق الغنية و التي هُمِشَت على مدى عقود عن قصد.#عكار_بالقلب — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) November 14, 2021