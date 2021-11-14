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بهاء الحريري: عكار باكورة مكاتب “سوا للبنان”

منذ ساعتين
بهاء الحريري

بهاء الحريري

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غرّد الشيخ بهاء الحريري على حسابه عبر “تويتر” كاتباً: “عكار هي باكورة مكاتب سوا للبنان نظراً لأهمية المنطقة من الناحية الإنمائية الإقتصادية، عكار نبع الموارد البشرية والإقتصادية، بداية الإنماء من المناطق الغنية والتي هُمِشَت على مدى عقود عن قصد”.

وأرفق التغريدة بوسم: #عكار_بالقلب

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