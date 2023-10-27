السبت 12 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 28 أكتوبر 2023 |
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بهاء الحريري: على العالم التحرك فوراً لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية بحق أهل غزة

منذ ساعة واحدة
بهاء الحريري

بهاء الحريري

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قال الشيخ بهاء الحريري عبر منصة “إكس”: “السلام على غزة وشعبها الصامد والرحمة للشهداء الذين ارتقوا في غزة وكل فلسطين على يد آلة القتل الإسرائيلية الغاشمة”.

وأضاف: “على العالم أجمع التحرك فوراً لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية بحق أهل غزة ومحاسبة المسؤولين عن هذه المذبحة”.

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