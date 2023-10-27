بهاء الحريري: على العالم التحرك فوراً لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية بحق أهل غزة

قال الشيخ بهاء الحريري عبر منصة “إكس”: “السلام على غزة وشعبها الصامد والرحمة للشهداء الذين ارتقوا في غزة وكل فلسطين على يد آلة القتل الإسرائيلية الغاشمة”.

وأضاف: “على العالم أجمع التحرك فوراً لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية بحق أهل غزة ومحاسبة المسؤولين عن هذه المذبحة”.

السلام على #غزة وشعبها الصامد والرحمة للشهداء الذين ارتقوا في غزة وكل فلسطين على يد آلة القتل الإسرائيلية الغاشمة. وعلى العالم أجمع التحرك فوراً لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية بحق أهل غزة ومحاسبة المسؤولين عن هذه المذبحة. — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) October 27, 2023