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بهاء الحريري: فصح مجيد للبنانيين عموماً والمسيحيين الذين يتبعون التقويم الغربي خصوصاً

منذ 6 دقائق
بهاء الحريري

بهاء الحريري

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غرد رجل الأعمال بهاء الحريري عبر “تويتر” كاتباً: “فصح مجيد للبنانيين عموماً والمسيحيين الذين يتبعون التقويم الغربي خصوصاً في وطن اشتدت آلام شعبه وأصبح يبحث عن قيامة جديدة، تكون خشبة الخلاص له من منظومة فاسدة كانت سبب خراب الوطن واستنزاف المواطن وحقوقه”.

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