بهاء الحريري: فصح مجيد للبنانيين عموماً والمسيحيين الذين يتبعون التقويم الغربي خصوصاً

غرد رجل الأعمال بهاء الحريري عبر “تويتر” كاتباً: “فصح مجيد للبنانيين عموماً والمسيحيين الذين يتبعون التقويم الغربي خصوصاً في وطن اشتدت آلام شعبه وأصبح يبحث عن قيامة جديدة، تكون خشبة الخلاص له من منظومة فاسدة كانت سبب خراب الوطن واستنزاف المواطن وحقوقه”.

فصح مجيد للبنانيين عموماً والمسيحيين الذين يتبعون التقويم الغربي خصوصاً في وطن اشتدت الام شعبه وأصبح يبحث عن قيامة جديدة، تكون خشبة الخلاص له من منظومة فاسدة كانت سبب خراب الوطن واستنزاف المواطن وحقوقه. pic.twitter.com/hITRfP1D6G — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) April 9, 2023