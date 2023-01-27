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بهاء الحريري: فلتتوقف الفوضى القضائية!

منذ 18 دقيقة
آخر تحديث: 27 - يناير - 2023 11:57 صباحًا
بهاء الحريري

بهاء الحريري

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شدّد الشيخ بهاء الحريري في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”، على أنّنا “لن نسمح للمنظومة الفاسدة بأن تمحي جريمة المرفأ”.

كما أكّد أنّ “دم الضحايا لن يذهب هدرًا، ولن نتوقف عن المطالبة بمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة، مهما كانت الصعاب. فلتتوقف الفوضى القضائية المدمرة لسلطة العدالة الملاذ الوحيد المتبقي للشعب اللبناني”.

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