بهاء الحريري: فلتتوقف الفوضى القضائية!

شدّد الشيخ بهاء الحريري في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”، على أنّنا “لن نسمح للمنظومة الفاسدة بأن تمحي جريمة المرفأ”.

كما أكّد أنّ “دم الضحايا لن يذهب هدرًا، ولن نتوقف عن المطالبة بمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة، مهما كانت الصعاب. فلتتوقف الفوضى القضائية المدمرة لسلطة العدالة الملاذ الوحيد المتبقي للشعب اللبناني”.

لن نسمح للمنظومة الفاسدة بأن تمحي جريمة المرفأ ودم الضحايا لن يذهب هدراً، ولن نتوقف عن المطالبة بمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة مهما كانت الصعاب.

فلتتوقف الفوضى القضائية المدمرة لسلطة العدالة الملاذ الوحيد المتبقي للشعب اللبناني. — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) January 27, 2023