بهاء الحريري في أول تعليق لـ”الغارديان”: لتحقيق دولي لا يخضع لسيطرة الحكومة

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بعد الانفجار المزلزل الذي دمّر العاصمة بيروت، دعا الشيخ بهاء الحريري في اول تعليق له لصحيفة “الغارديان” “إلى إجراء تحقيق دولي” مؤكداً على ضرورة “إعادة تحديد كيفية العمل السياسي في لبنان، حيث تعجّ شبكات المحسوبية التي تديرها شخصيات من حقبة الحرب الأهلية والتي لها الأولوية على مؤسسات الدولة”، معتبراً ان “هذه العلاقة التكافلية المفلسة بين المسؤولين وأمراء الحرب يجب أن تنتهي… وستنتهي”.

وقال في تقرير لمارتن شولوف تحت عنوان “لحظة الحساب: اللبنانيون الغاضبون يتعهدون بمعاقبة زعمائهم” نحن بحاجة إلى تحقيق دولي لا يخضع لسيطرة الحكومة. نحن لا نصدق ولا كلمة مما يقولون”.