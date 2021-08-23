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بهاء الحريري في ذكرى تفجير مسجدي التقوى والسلام: سلام على طرابلس التي تضمد وحيدة كل جراحها

منذ 40 دقيقة
آخر تحديث: 23 - أغسطس - 2021 3:51 مساءً
بهاء الحريري

بهاء الحريري

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غرّد الشيخ بهاء الحريري عبر صفحته على “تويتر” كاتباً: “ماذا ينتظر القضاء اللبناني ليكشف هوية المجرمين والمتورطين في جريمة التقوى والسلام والتي هي حلقة في مسلسل الجرائم التي ترتكب بحق لبنان ومدنه وشعبه”.

وأضاف “سلام على طرابلس التي تضمد وحيدة كل جراحها، والتي ما زالت تدفع وحدها اثمان معاركهم”.

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