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بهاء الحريري: لا يمكن الوقوف عند عدد المسيحيين في لبنان

منذ 18 دقيقة
بهاء الحريري

بهاء الحريري

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نشر رجل الأعمال بهاء الحريري تغريدة عبر “تويتر” كاتباً: لا يمكن الوقوف عند عدد المسيحيين في لبنان والتكهن بنسب مئوية غير أخلاقية وطنياً لتعدادهم فهم ثروة وطنية وعماد وركيزة هذا الوطن الذي لا يمكن أن يُبنى بدونهم وهو لا يكتمل إلا بوجودهم وبقائهم.

وقف العد منذ سنوات والمناصفة هي العنوان الأبرز لبناء وحماية مستقبل لبنان.

 

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